Dispositivo che aumenta la potenza del motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo che aumenta la potenza del motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ACCELERATORE

Significato/Curiosita : Dispositivo che aumenta la potenza del motore

Il motore ad aria calda di stirling o più semplicemente motore stirling è un motore a combustione esterna del tipo motore a movimento alternativo, inventato...

In fisica delle particelle un acceleratore di particelle è una macchina il cui scopo è quello di produrre fasci di ioni o particelle subatomiche cariche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

dispositivo che sovralimenta un motore turbo; dispositivo segnatempo; dispositivo per il funzionamento automatico di un elettrodomestico; Un dispositivo anti sommergibili; Continuare ad aumenta re le proprie pretese in una trattativa; Bis aumenta to; Si aziona per aumenta re la velocità di un veicolo; Videogioco di realtà aumenta ta della Niantic; Come una potenza indefinita ma altissima; La potenza di una pila o batteria; Nasce presso potenza ; Esplosivo di grande potenza ; Dispositivo che sovralimenta un motore turbo; Termine popolare per indicare un ciclomotore ; Chi l apre, vede il motore ; Un rischio per chi è alle prese con un motore ;