Lo dice spesso il maldestro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice spesso il maldestro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OPS

Significato/Curiosita : Lo dice spesso il maldestro

Della palude. il primo ha un anello al naso ed è il leader del trio, il secondo è il più alto e dice spesso solo "già!", il terzo è il più basso, ha pelle...

Call of duty: black ops cold war, è un videogioco sparatutto in prima persona, sviluppato da treyarch. ufficializzato il 21 agosto 2020, è stato pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con dice; spesso; maldestro; Si dice di un organo indispensabile; Sigla di un codice dello smartphone; Uno che dice di avere facoltà paranormali; L undice simo mese in breve; spesso sostituisce a lei; spesso ... per il poeta; Pianta aromatica spesso usata su pizze e focacce; Accompagnano spesso gli aperitivi; Li combina il maldestro ; Può ferire il maldestro pescatore; Il maldestro ... che si crede astuto; Lo sono le persone con fare maldestro e impacciato; Cerca nelle Definizioni