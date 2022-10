Cristiani egiziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cristiani egiziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPTI

Significato/Curiosita : Cristiani egiziani

Gli arabi cristiani (in arabo: , al-arab al-masiiyyun) costituiscono una comunità di etnia araba e di religione cristiana. sono concentrati...

I copti costituiscono un gruppo etnoreligioso di fede cristiana originario dell'egitto. il cristianesimo era la religione predominante in egitto durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con cristiani; egiziani; Per i cristiani è uno; Un animale simbolo di Gesù per i cristiani ; Arredi sacri cristiani per esporre ostie; Altari precristiani ; Gli egiziani che passeggiano in Piazza Tahrir; Alti monoliti egiziani ; I trampolieri egiziani ; I Cristiani egiziani ; Cerca nelle Definizioni