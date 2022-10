Costituisce un alternativa capace di bilanciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituisce un alternativa capace di bilanciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONTRALTARE

Significato/Curiosita : Costituisce un alternativa capace di bilanciare

Esecuzione di lavori pubblici. questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto della media nazionale...

Svolti da cia, nsa, fbi insieme ad altri organismi.[senza fonte] il contraltare militare del kgb era il gru () servizio segreto militare meglio noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con costituisce; alternativa; capace; bilanciare; costituisce una base dell agricoltura; costituisce illecito civile; costituisce la massa non visibile dell Universo; costituisce un gruzzoletto; Un alternativa all ospedale; Un alternativa a spa, srl e sas; Un alternativa a WhatsApp; Un alternativa estiva all espresso; Parte capace di emettere radici di una pianta; Un capace ambiente; Incapace di fare del male; Incapace , pigra; Somma atta a controbilanciare uno scambio; bilanciare a sinistra; Può bilanciare il contro; Cerca nelle Definizioni