La corsa del cavallo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GALOPPO

Significato/Curiosita : La corsa del cavallo

Dell'equitazione sportiva dove il cavallo corre su pista accompagnato (ippodromo). nelle corse al galoppo si utilizza un cavallo purosangue (prevalentemente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi galoppo (disambigua). il galoppo è un'andatura in tre tempi dei quadrupedi e dei cavalli in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

