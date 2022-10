Consonanti in voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonanti in voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VC

Significato/Curiosita : Consonanti in voce

Delle consonanti che fungono da nucleo di sillaba (per esempio nello sloveno trst, "trieste". nell'alfabeto fonetico internazionale una consonante sillabica...

vc – targa di vercelli vc – codice hasc del comune di vraneštica (macedonia del nord) vc – codice iso 3166-1 alpha-2 di saint vincent e grenadine vc –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con consonanti; voce; consonanti in bivio; Vale senza consonanti ; Le consonanti di Livio; consonanti d onore; La voce ... dei treni a vapore; Dotato di bella voce ; voce del golf; Come una voce potente; Cerca nelle Definizioni