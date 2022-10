Consonanti in Idaho - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonanti in Idaho. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DH

Significato/Curiosita : Consonanti in idaho

Vocali (ma l'okina conta come una consonante) vanno pronunciate più in fretta delle vocali che seguono consonanti, in modo che siano rese lievemente meno...

Denzinger-hünermann. dh- abbreviazione per digital humanities o informatica umanistica dh – codice vettore iata di independence air dh – codice iso 3166-2:np... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

