Conciso, di poche parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conciso, di poche parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LACONICO

Significato/Curiosita : Conciso, di poche parole

Condizioni di errore, incluse le eccezioni generate dagli errori di sintassi. le eccezioni permettono un controllo degli errori più conciso e affidabile...

laconico (in greco antico: a, lakonikòs; iii secolo a.c. – dopo il 192 a.c.) fu l'ultimo re di sparta; regnò per poco tempo nel 192 a.c. nel 193... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

