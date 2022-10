Comune del Cagliaritano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune del Cagliaritano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Comune del cagliaritano

All'età del rame risalgono i reperti della cultura di monte claro, diffusasi in tutta la sardegna, che prende il nome dall'omonimo colle cagliaritano. ritrovamenti...

assemini (afi: [as'semini]; assèmini in sardo) è un comune italiano di 25 823 abitanti della città metropolitana di cagliari in sardegna. è classificato...