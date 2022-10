Compensi per esattori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compensi per esattori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGGI

Significato/Curiosita : Compensi per esattori

Mezzogiorno; costruzioni navali. vi rientrano: compensi degli esattori per la riscossione dei tributi; lo stato per le entrate derivanti dalla gestione diretta...

Ulteriormente ampliata nel 2014, quando si è anche concesso uno sconto di aggi, interessi e sanzioni (cosiddetto "condono") per coloro che hanno provveduto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

