Colui che ha realizzato un opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che ha realizzato un opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUTORE

Significato/Curiosita : Colui che ha realizzato un opera

Sangro, nelle quali egli afferma che il sudario è stato «realizzato dallo stesso blocco della statua». la prima opera che si incontra partendo da sinistra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autore (disambigua). l'autore (dal latino auctor, derivato dallo stesso tema di auctus, participio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

