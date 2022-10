Chiamata in aula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiamata in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CITATA

Significato/Curiosita : Chiamata in aula

Fino ad alcune centinaia di studenti. solitamente un'aula di grosse dimensioni viene chiamata aula magna. altri esempi di aule sono i laboratori scientifici...

Pietro citati (firenze, 20 febbraio 1930 – roccamare, 28 luglio 2022) è stato uno scrittore, saggista, critico letterario e biografo italiano. nato a firenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con chiamata; aula; Erba commestibile chiamata anche crespigno; Ginnastica in origine chiamata Contrologia; Attualmente è chiamata Ho Chi Minh City; Per un certo periodo si è chiamata Lega Pro; Chiamati in aula ; Ha discusso la tesi sui Manga nell aula magna dell ateneo; Macaula y __, attore di Mamma ho perso l aereo; In aula subito dopo la prima; Cerca nelle Definizioni