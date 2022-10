Catena montuosa dell Italia centro-meridionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catena montuosa dell Italia centro-meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APPENNINI

Significato/Curiosita : Catena montuosa dell italia centro-meridionale

Alpi (disambigua). le alpi sono la catena montuosa più importante d'europa, situata a cavallo dei confini di italia, francia, svizzera, liechtenstein,...

Il nome sarebbe passato dall'indicare il solo appennino settentrionale a tutta la catena. gli appennini corrono per tutta la loro lunghezza in territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

