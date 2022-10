Un cane adatto al salvataggio in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane adatto al salvataggio in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERRANOVA

Significato/Curiosita : Un cane adatto al salvataggio in mare

cane da acqua portoghese è adatto a diversi tipi di attività e sport come: riporto ricerca stupefacenti assistenza non vedenti, audiolesi salvataggio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi terranova (disambigua). terranova (in inglese newfoundland, in francese: terre-neuve) è un'isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con cane; adatto; salvataggio; mare; La scrittrice Stancane lli; cane da ferma di origine inglese; Un cane tedesco dal pelo corto nero focato; Un movimento del cane festoso; Quello duro e più adatto per la pasta; Un indumento adatto a ogni genere; adatto sia ai maschi che alle femmine; Genere di film non adatto ai bambini; Le barche di salvataggio ; Piccole imbarcazioni di salvataggio ; Sigla per operazioni di salvataggio ; A bordo ce quella di salvataggio ; Resti di navi in fondo al mare ; Dio romano del mare ; Condizione placida e tranquilla del mare ; È detta anche cicala di mare ; Cerca nelle Definizioni