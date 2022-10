Ben dorato in padella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ben dorato in padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROSOLATO

Significato/Curiosita : Ben dorato in padella

Strato di grasso sul fondo della padella (grasso che serve solo ad accelerare la trasmissione di calore dalla padella all'alimento). accelerare la conduzione...

Peso; agnello da taglio, dai 10 ai 13 chili. abbacchio alla cacciatora. rosolato a pezzetti nello strutto e poi cotto per circa 45 minuti con aglio, salvia...

