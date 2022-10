Asino selvatico dell Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asino selvatico dell Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONAGRO

Significato/Curiosita : Asino selvatico dell asia

L'asino (equus africanus asinus linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia equidae. deriva dall'asino selvatico africano...

Il lemma di dizionario «onagro» wikimedia commons contiene immagini o altri file su onagro sezione macchine da guerra - onagro, in museo storico didattico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Ben dorato in padell a; Popolazione dell Africa stanziata tra Kenya e Tanzania; Gaston, filologo francese dell Ottocento; L attività dell a dea Diana; Lo masticano molti asia tici; Un fiume dell asia ; Palma asia tica; Il mascara per antonomasia ;