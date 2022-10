Antonio, pistard campione del mondo di velocità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antonio, pistard campione del mondo di velocità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MASPES

Significato/Curiosita : Antonio, pistard campione del mondo di velocita

Dal 1952 al 1968, fu sette volte campione del mondo nella velocità. si appassionò alla pista a partire dall'età di quattordici anni, quando entrò al...

9°09'29.14e / 45.481426°n 9.158095°e45.481426; 9.158095 il velodromo maspes-vigorelli (conosciuto anche come il vigorelli) è un impianto sportivo storico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

