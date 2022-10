Antico peso per bilance - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico peso per bilance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATERE

Il peso cercato. per misurazioni di limitata entità (max 15-20 kg) il fulcro viene impugnato direttamente dalla persona che effettua la pesata. per pesi...

Alla dea - su un ramo d'ulivo. lo statere di corinto: al diritto atena con elmo corinzio ed al rovescio pegaso. lo statere di egina, con una tartaruga. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

