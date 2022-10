Antichi greci dell Aonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi greci dell Aonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BEOTI

Significato/Curiosita : Antichi greci dell aonia

E dato che questo monte si trova in beozia, regione abitata dagli aoni (aonia), venivano anche chiamate "aonie". a volte erano definite anche aganippidi...

(490 a.c.). alla ripresa della guerra (seconda guerra persiana) anche i beoti aderirono alla lega ellenica antipersiana; nel 480 a.c. tebe tuttavia si... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

