Africani di Addis Abeba - Cruciverba

Significato/Curiosita

addis abeba (amarico: , addis abäba [ad'dis 'aßßa] ascolta[·info], con significato di "nuovo fiore"; oromo: finfinne, un onomatopea che indica...

Europeo, l'etiopia fu spesso denominata abissinia, in riferimento agli habesha (latinizzato in abissini), una delle prime popolazioni semitiche etiopi. in...