Addetti a fucili e munizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Addetti a fucili e munizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARMIERI

Significato/Curiosita : Addetti a fucili e munizioni

Competizioni di tiro a segno. i componenti delle munizioni per fucili ed armi di ordinanza possono essere suddivisi in queste categorie: esplosivi e propellenti;...

Materia. arrigo armieri dalla certosa all'atelier, su youtube.com. url consultato il 6 maggio 2021. ornella chillè (a cura di), arrigo armieri tra sacro e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con addetti; fucili; munizioni; Sono addetti alla pulizia delle strade; Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio; Gli addetti alle dispense delle navi; In certi casi è solo per addetti ai lavori; Antichi fucili ; Piccolo coltello che si montava sui fucili ; Piccoli fucili ; Si inastavano sui fucili ; Un deposito di munizioni ; Magazzini per armi e munizioni ;