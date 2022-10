Abitudine, soprattutto in ambito legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitudine, soprattutto in ambito legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRASSI

Significato/Curiosita : Abitudine, soprattutto in ambito legale

(nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia...

La prassi è una procedura abituale, una consuetudine nello svolgere una determinata attività, in diversi campi della società. in diritto la "prassi" è...

Altre definizioni con abitudine; soprattutto; ambito; legale; Si fa con l abitudine ; Perdere un abitudine ; Avere per abitudine ; Si fa con l abitudine ; Ampia borsa usata soprattutto per la spesa; La corrente artistica nota soprattutto come Action painting; Contenitore che conserva, soprattutto liquidi; Lontano... soprattutto da me; Sono pari nell ambito ; Il primo è il più ambito ; L ambito più personale; Una previsione in ambito medico; Equivoca, illegale ; L atto di conferimento della rappresentanza legale ; La colata illegale , non autorizzata, di liquidi tossici in un fiume; Scuole private che danno titoli con valore legale ; Cerca nelle Definizioni