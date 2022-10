Abbonda di isole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbonda di isole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OCEANIA

Significato/Curiosita : Abbonda di isole

Complesso di sant'abbondio. la basilica di san fedele, romanica. il duomo di como (costruito tra il xiv e il xviii secolo il quale detiene il titolo di cattedrale)...

Green hanno proposto una nuova suddivisione dell'oceania, in due sole regioni: oceania vicina e oceania lontana. la prima è costituita da isole e terre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con abbonda; isole; Lo è un terreno in cui abbonda no sali solubili; abbonda re all inizio; abbonda nel pesto; Dovizia, abbonda nza; isole della Sicilia con Favignana; Fa parte delle isole Eolie; Le isole spagnole al largo del Marocco; Grossa scimmia delle isole del Borneo e Sumatra; Cerca nelle Definizioni