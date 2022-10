In violetto e in lilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In violetto e in lilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IL

Significato/Curiosita : In violetto e in lilla

in italia si trova soprattutto nei giardini, il lillà a fiori bianchi o violetto. la profumatissima syringa vulgaris, meglio conosciuta come lillà, è...

La il è stata una casa discografica italiana, attiva tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70. la il venne fondata da paolo dossena, autore e produttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con violetto; lilla; Un bel fiore violetto ; Un fiore blu-violetto ; Il colore rosa violetto ; Fiore di color violetto ; Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla ; Aliena con chioma lilla di un cartone anni Ottanta; Con Melilla è una città spagnola in Marocco; Il casato di Balilla ;