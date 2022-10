L undicesimo mese in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L undicesimo mese in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NOV

Significato/Curiosita : L undicesimo mese in breve

Longobarda. i primi giorni del mese possono essere caratterizzati da un breve periodo di belle giornate, culminanti l'11 novembre, giorno conosciuto come...

nov – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di huambo-albano machado, huambo, angola nov – codice identificativo del dme e dell'ndb di novara, radioassistenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con undicesimo; mese; breve; Si può leggere undicesimo ; L'undicesimo mese del calendario repubblicano francese; Lo è una rivista che esce circa quattro volte al mese ; Il mese che ha inizio con un pesce; Un mese in cui cadono le foglie; Giornale che esce due volte al mese ; Ordinanza in breve ; Una resina in breve ; breve apparizione cinematografica di un noto attore; Adesso molto in breve ; Cerca nelle Definizioni