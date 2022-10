Lo è una politica che tende all accordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una politica che tende all accordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UNITARIA

Significato/Curiosita : Lo e una politica che tende all accordo

Filosofia politica o teoria politica è lo studio dei concetti, dei fondamenti e dei modelli dell'attività politica. essa può occuparsi della costruzione...

unitaria è centrata nell'origine ( 0 , 0 ) {\displaystyle (0,0)} in un sistema di coordinate cartesiane nel piano euclideo. la circonferenza unitaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con politica; tende; accordo; È dominato dall influenza politica di un altro Paese; politica mente è divisa fra i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca; Il Beppe dello spettacolo e della politica ; Due celebri William della politica inglese; Lo attende l imputato; Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura; C è chi pretende di vedervi il futuro; Ampliare, estende re; Un congegno di raccordo tra piani o lembi; Stabiliti con un accordo ; Firmano un accordo ; Non va d accordo col dog; Cerca nelle Definizioni