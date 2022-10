Una delle ossa piane del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle ossa piane del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCAPOLA

Significato/Curiosita : Una delle ossa piane del corpo umano

del tipo delle artrodie. le apofisi prendono origine dalle epifisi delle ossa giovani. queste ultime sono unite al resto dell'osso solo mediante una sostanza...

Per l'articolazione scapolo-omerale. questa cavità è separata dal corpo della scapola da un restringimento detto collo della scapola. inferiormente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con delle; ossa; piane; corpo; umano; Il ciclo delle reincarnazioni nella filosofia indiana; Prima di salumi e mortadelle ; Lo scopo delle forbici; Si compiace di sé e delle proprie doti; Albero che dà frutti ricchi di chicchi rossa stri; Spossa re, sfinire; Un verbo per cantanti... spossa ti; Fred Astaire lo indossa va con grande classe; Orbitano attorno al secondo piane ta più grande del sistema solare; Corrispondenza tra due entità piane o solide; Area piane ggiante situata oltre i 300 m.s.l.m; Il piane ta dei presunti dischi volanti; L angolo utile ad individuare un corpo in cielo; Sottoporre ad un tormento corpo rale; Il corpo di un imbarcazione; Sinonimo poetico degli arti del corpo ; L organismo umano non è in grado di produrla; Un lato del corpo umano ; Relativo all osso più lungo del corpo umano ; Spietato, inumano ; Cerca nelle Definizioni