Una città della Finlandia - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PORI

Significato/Curiosita : Una citta della finlandia

Il titolo di città della finlandia (kaupunki) è assegnato ufficialmente ad alcuni comuni con densità di popolazione elevata. l'istituto nazionale di statistica...

pori – villaggio del comune di põdrala (estonia) pori – città della finlandia distretto di pori – distretto della finlandia porí – isola della grecia 1499... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

