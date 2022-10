La tecnica professionale di truccare il volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tecnica professionale di truccare il volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : VISAGISMO

Significato/Curiosita : La tecnica professionale di truccare il volto

Inglese stuart freeborn si occupò di truccare gli esseri alieni della storia. uno su tutti, yoda, personaggio su cui il team si crucciò a lungo per portarlo...

Punto 5), tra le materie di studio dell'estetista è ricompreso il trucco visagismo. il tatuaggio artistico invece non è normato e si riconduce alle linee... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con tecnica; professionale; truccare; volto; Strumenti usati in geotecnica per saggiare i terreni; tecnica di stampa a incisione; tecnica di colorare in modo parziale certi tessuti; tecnica giapponese di cottura alla griglia; Morale professionale ; Il percorso professionale di una persona; Quanto dovuto per una prestazione professionale ; Etica professionale ; Si usa per truccare le labbra; Travestire o truccare per celare la vera identità; Serve a curare o truccare la pelle; Un cibo da avvolto io; Contrazione spasmodica dei muscoli del volto ; Mostro dalla testa di donna e corpo di avvolto io; Nome del cuoco Cannavacciuolo, noto volto della tv; Cerca nelle Definizioni