Le tavole con lettere e simboli usate dagli oculisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tavole con lettere e simboli usate dagli oculisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTOTIPI

Significato/Curiosita : Le tavole con lettere e simboli usate dagli oculisti

L'ottotipo è una rappresentazione grafica di lettere o simboli, utilizzati per determinare l'acutezza visiva. la nascita dell'ottotipo si deve all'oftalmologo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

