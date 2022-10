Da il suo parere per mestiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da il suo parere per mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OPINIONISTA

Significato/Curiosita : Da il suo parere per mestiere

Si definisce opinionista chi disserta su fatti relativi a costume, società, politica, sport. tale termine è stato tuttavia esteso a tutti coloro che esprimono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con parere; mestiere; Essere di diverso parere ; Un parere in tribunale; Essere dello stesso parere ; Concordi, dello stesso parere ; Chi per mestiere lavora il ferro; Il mestiere di compar Alfio; Il ferro del mestiere ; Capace nel suo mestiere ; Cerca nelle Definizioni