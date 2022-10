Stile di arredamento tedesco del primo 800 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stile di arredamento tedesco del primo 800. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BIEDERMEIER

Significato/Curiosita : Stile di arredamento tedesco del primo 800

Come stile floreale, stile liberty o arte nuova, fu un movimento artistico e filosofico che si sviluppò tra la fine dell'800 e il primo decennio del 1900...

Il biedermeier è stato un movimento artistico e ornamentale sviluppatosi nel periodo storico che intercorre tra il 1815 ed il 1848. molto in voga tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

