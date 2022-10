Lo stesso, come sopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stesso, come sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosita : Lo stesso, come sopra

A se stesso è una poesia di giacomo leopardi scritta a firenze nel settembre del 1833, appartenente ai cinque canti del ciclo di aspasia e pubblicata a...

L’idem (italian derivatives market) è un mercato finanziario in cui sono negoziati contratti che per loro natura "derivano" il proprio valore da attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con stesso; come; sopra; Ha lo stesso significato di come sopra; È lo stesso di fiammiferi; Lo sono due uomini nati nello stesso anno; Lo sono le parole che hanno lo stesso significato; Rettile da alcuni tenuto come animale domestico; Intramontabile come certe canzoni; Dissimulatore... come il gatto; come un ambiente privo di contaminazioni; Isolano sopra il sardo; Ha lo stesso significato di come sopra ; sopra elevata nel mezzo; Stanno... sopra le boccucce; Cerca nelle Definizioni