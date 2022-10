Spesso... per il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso... per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOVENTE

Significato/Curiosita : Spesso... per il poeta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi poeta (disambigua). un poeta è uno scrittore di poesie, ossia di testi che seguano la versificazione...

Citazioni di o su michele sovente (en) opere di michele sovente, su open library, internet archive. «la poesia di michele sovente - intervista di ennio cavalli»...

