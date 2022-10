Scrisse la Monadologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse la Monadologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Scrisse la monadologia

Le percezioni delle quali non si abbia appercezione» (g. w. leibniz, monadologia, 14, in scritti filosofici, utet, torino, 1967, vol. i, pagg. 284-285)...

Gottfried wilhelm von leibniz (pronuncia tedesca ['lapn]; latinizzato in leibnitius, e talvolta italianizzato in leibnizio; tedesco e francese desueto...