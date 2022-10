Sara della racchetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sara della racchetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERRANI

Significato/Curiosita : Sara della racchetta

Agli stati uniti. babolat produce vari modelli di racchetta, ma i più noti sono la pure drive, racchetta utilizzata da kim clijsters e carlos moyá, la pure...

Quella fed cup che per la prima volta sara errani fece coppia con roberta vinci: l'8 febbraio 2009 il doppio errani-vinci si impose in due set (6-4, 6-4) sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Regione spagnola con sara gozza capoluogo; sara __, grande tennista; Lo subì sara jevo tra il 1992 e il 96; sara __, campionessa di tennis; Una città della Finlandia; Città della Puglia; La nota località della Toscana con i tomboli; L isola della mitologia greca in cui dimora il re dei ventí; Un gioco con la racchetta ; Preparare per l uso una racchetta da tennis; Per giocarci occorrono pallina, racchetta , parete; Un nome popolare per la racchetta da neve;