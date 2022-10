Rettile da alcuni tenuto come animale domestico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rettile da alcuni tenuto come animale domestico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IGUANA

Significato/Curiosita : Rettile da alcuni tenuto come animale domestico

Sri lanka. alcune specie sono state introdotte anche alle hawaii, in california e in florida e sono spesso tenuti come animali domestici. il nome camaleonte...

Infraordine iguania, il genere comprende le sole 2 specie iguana iguana e iguana delicatissima, ovvero le iguane in senso stretto. le iguane sono molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

rettile che.... piange; Un rettile preistorico fornito di tre corna; Un rettile come l aspide; rettile sinuoso senza zampe; Riunisce alcuni alunni nelle ore pomeridiane; La coda tipica di alcuni batteri; Confonde alcuni colori; L alto rischio di alcuni giochi; È contenuto nel DNA; Gonfi del contenuto ; Punteggio ottenuto con videogames; tenuto in quarantena; Intramontabile come certe canzoni; Dissimulatore... come il gatto; come un ambiente privo di contaminazioni; Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio; Un animale simbolo di Gesù per i cristiani; animale starnazzante; animale come l Hamtaro dei cartoni animati; Rozzi, animale schi; Dispositivo per il funzionamento automatico di un elettrodomestico ; Un gattone domestico ; Un piccolo elettrodomestico da cucina; Nasce da un gatto domestico e un gatto leopardo;