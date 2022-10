Pungente come il peperoncino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pungente come il peperoncino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PICCANTE

Significato/Curiosita : Pungente come il peperoncino

il pepe di caienna è una cultivar di peperoncino della specie capsicum annuum originaria della guyana francese. il suo nome deriva dalla città di caienna...

Isotiocianato di allile piperina scala di scoville piccante, su vocabolario treccani, istituto dell'enciclopedia italiana. piccante, su sapere.it, de agostini.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

