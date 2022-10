Priva di una parte come può esserlo una frase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di una parte come può esserlo una frase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MONCA

Significato/Curiosita : Priva di una parte come puo esserlo una frase

Non è in un modo, ma potrebbe esserlo (non piove, ma potrebbe cominciare) contingenti: è in un modo, ma potrebbe non esserlo (piove, ma potrebbe non piovere)...

Georges monca, nato georges jean baptiste monca (sèvres, 23 ottobre 1867 – parigi, 26 dicembre 1939), è stato un regista, sceneggiatore e attore francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con priva; parte; come; esserlo; frase; priva letterariamente; Proprietà priva ta; priva di superbia; Investigatore priva to; Sono una parte dell orchestra; parte capace di emettere radici di una pianta; parte dello pneumatico; Ne fanno parte steroidi e terpeni; Lo stesso, come sopra; Rettile da alcuni tenuto come animale domestico; Intramontabile come certe canzoni; Dissimulatore... come il gatto; Può esserlo un avvocato; Possono esserlo i posti in treno; Può esserlo l acqua; Rossa come può esserlo una capigliatura; Concludono la frase ; Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura; La lingua di questa frase ; Una frase sentenziosa; Cerca nelle Definizioni