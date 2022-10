Prima di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prima di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prima di natale

Regioni portogallo: pai natal ("babbo natale") regno unito: father christmas; santa claus romania: mos craciun ("babbo natale": 25 dicembre); mos nicolae...

Meno). il trattino è utilizzato a volte in sostituzione anche della lineetta enne o emme (per esempio in caso di testi ascii), fatto che porta ad una perdita...