Preso alla sorgente - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ATTINTO

Madre florette. subito dopo aver preso possesso della fattoria, césar e ugolin avevano immediatamente riaperto la sorgente, fingendo di cercarla come dei...

Storiche da cui ha attinto sono facilmente identificabili in tito livio, svetonio, plutarco e altri autori classici, così come ha attinto da cronisti medievali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Lo Stato compreso tra la Germania, la Francia e il Belgio; Il frutto preso di mira da Guglielmo Tell; Non ha ancora preso gli ordini; Fallire malamente in ciò che si è intrapreso; Falla cità; Relativa alla pressione atmosferica; Uno dei Galla gher; Antica città dell Egitto dedicata alla dea gatta; sorgente superficiale; Ha la sua sorgente nel Giura francese; Ha la sorgente sulla Sila; Una sorgente d acqua