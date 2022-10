Porto del mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto del mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELAT

Significato/Curiosita : Porto del mar rosso

mar rosso (disambigua). il mar rosso (in arabo: , al-bar al-amar; ebraico: , yam suf; tigrino: , qey bari) è un mare del...

Eilat (in ebraico ascolta[·info]) è una città dello stato di israele posta sulle rive del mar rosso. citata nell'antico testamento con il nome di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

