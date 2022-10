Poco augurale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco augurale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AU

Sboccare davanti al tempio di giove. antichissimo era l'auguraculum o recinto augurale, spazio consacrato orientato secondo i punti cardinali, dal quale si prendevano...

Dell'australia au – formato di file audio au lab – applicativo per macos au (allievo ufficiale) – grado militare au (amministratore unico) au (astronomical...

Altre definizioni con poco; augurale; poco identitario; È poco propenso a delegare; poco mite; poco costoso; Spettacolo inaugurale ; Colò a picco nel viaggio inaugurale ; Affondò durante il viaggio inaugurale ; Si inabissò nel viaggio inaugurale ; Cerca nelle Definizioni