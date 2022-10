Palline di vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palline di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BILIE

Significato/Curiosita : Palline di vetro

Tutte le altre applicazioni in cui sono utili piccole palline di piombo. in una torre per pallini, il piombo fuso, o comunque una sua lega, viene trasportato...

Specialità a tiri dichiarati del biliardo, più specificatamente del pool. le 15 bilie con cui si gioca si differenziano tra loro in 2 tipi spezzate o intere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con palline; vetro; palline di vetro usate come gioco; palline di vetro usate per giocare; palline di vetro forate; Fiori a palline ; Palline di vetro usate come gioco; Si riunisce nel Palazzo di vetro ; Trasparente come il vetro ; Palline di vetro usate per giocare; Cerca nelle Definizioni