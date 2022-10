Si pagano per avere i servizi energetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pagano per avere i servizi energetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOLLETTE

Significato/Curiosita : Si pagano per avere i servizi energetici

Della bolletta, il rid può essere bloccato presso la propria banca. in questo modo, il cliente evita code allo sportello per pagare le bollette, e non... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Gli abbonati che pagano ... più del dovuto; Il regno pagano dei Beati; pagano in ritardo; Ricevono un servizio e pagano un canone; avere molto a cuore le merci estere; Vi si ricorre per non avere la casa fredda; Può avere tre luci; avere informazioni o conoscenza; Schiava al servizi o di una matrona romana; servizi o sensazionale annunciato sulla prima pagina di un giornale; I servizi segreti usa; .Serve al cittadino per accedere ai servizi online; Misurano i consumi energetici ; Vapori della putrefazione per scopi energetici ;