Nasce dai monti Altaj - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce dai monti Altaj. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OB

Significato/Curiosita : Nasce dai monti altaj

dal piede orientale dei monti urali fino alle rive del pacifico e, in latitudine, dalle catene dei monti altaj e dei monti saiani fino alle rive del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ob. l'ob' (talvolta traslitterato obi; in russo: [op] oppure [b]) è un fiume artico della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

