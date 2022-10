Locuzione tipica di una lingua o di un dialetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione tipica di una lingua o di un dialetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IDIOTISMO

Significato/Curiosita : Locuzione tipica di una lingua o di un dialetto

Il dialetto bergamasco (nome nativo dialèt bergamàsch) è un dialetto della lingua lombarda appartenente al ramo lombardo orientale (transabduano), afferente...

idiotismo – in linguistica, sinonimo di frase idiomatica idiotismo – in linguistica, sinonimo di regionalismo idiotismo – in medicina, sinonimo di idiozia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

È contrario in una locuzione ; Tra me e te con una locuzione in latino; Una capatina veloce con una diffusa locuzione ; locuzione latina per lapidi; Una malattia alle vie aeree tipica dell infanzia; La coda tipica di alcuni batteri; La tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; Una tipica montagna etiopica; Insieme di modi di dire propri di una lingua ; Un lingua ggio di programmazione molto versatile; Una lingua notoriamente difficile; Parlano la lingua di Mosca; Il... dialetto di Tassoni; Come un dialetto intenso e poco comprensibile; dialetto regionale parlato a Loreto Aprutino; Il dialetto di un luogo;