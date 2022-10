Lieve pendenza del terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lieve pendenza del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECLINO

Significato/Curiosita : Lieve pendenza del terreno

Profondità), di lieve pendenza; zoccolo o scarpata continentale (dai 200 ai 2500 m di profondità), caratterizzata da forti pendenze; piana abissale;...

Disambiguazione – se stai cercando il concetto naturale di declino, vedi invecchiamento. i declino sono stati un gruppo musicale hardcore punk italiano nato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con lieve; pendenza; terreno; lieve mente canzonatoria; lieve diminuzione della trasparenza dell aria; lieve mente nascosto; Costola o vertebra lieve mente danneggiata; Curva in forte pendenza ; Tratti di fiume in forte pendenza ; Crea dipendenza dal tabacco; Si prescrive per trattare la dipendenza da eroina; Lo è un terreno in cui abbondano sali solubili; Si addentrano nel terreno ; Praticare un buco nel terreno ; Può esserlo un terreno ; Cerca nelle Definizioni