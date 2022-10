Legionari romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legionari romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIARI

Significato/Curiosita : Legionari romani

Il legionario romano era il fante che faceva parte della legione romana. i romani dovettero affrontare svariate popolazioni che adottavano metodi di combattimento...

Cercando il gruppo martial industrial tedesco, vedi triarii (gruppo musicale). i triarii (in latino) o triari (in italiano) formavano la terza ed ultima linea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

