Lavorano a stretto contatto con i detenuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano a stretto contatto con i detenuti.

Soluzione 18 lettere : OPERATORI CARCERARI

Significato/Curiosita : Lavorano a stretto contatto con i detenuti

Sanitaria disponibili per tutti i cittadini residenti nel paese. tuttavia alcuni medici che lavorano all'estero e sono in contatto con cittadini nordcoreani affermano...

Torturo. io, angelo izzo, vivo così. nell'estate 2014 il medesimo operatore carcerario riferì di una raccolta di novelle dal titolo decamerone 1975: un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con lavorano; stretto; contatto; detenuti; lavorano metalli preziosi; lavorano il materiale prodotto dai polipi; Tipo di industrie che lavorano per nutrirci; lavorano un rosso metallo; Comune del Canton Vallese nel distretto di Briga; stretto ... sull atlante; Valico stretto e profondo; L ambiente ristretto in cui ciascuno si muove; Entrato violentemente in contatto ; Un fallo negli sport di contatto ; Primo contatto con qualcuno o qualcosa; Se è morale, non entra in contatto con la pelle; Ospitano detenuti ; Edificio per detenuti ; Furgoni che trasportano detenuti ; Un provvedimento di clemenza per i detenuti ; Cerca nelle Definizioni